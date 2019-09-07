РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. В загородном клубе «Айвенго» в подмосковном Подольске в субботу открылся веревочный городок с пятью трассами для детей и взрослых, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«Пробный запуск веревочного парка мы сделали 1 сентября. За неделю устранили небольшие недочеты и теперь пять наших трасс для детей и взрослых могут работать с полной нагрузкой. Зимой вместо веревочного парка на месте прогулочных парковых дорожек откроется лыжня. В 2020 году продолжим работу над созданием полноценного парка развлечений для детей и взрослых, установим беседки, сцену и многое другое», - сказал сотрудник парка.

По его словам, в настоящее время работают две трассы для детей, еще три для взрослых, в том числе одна троллейная, или тарзанка, которая представляет собой сочетание игровой и экстремальной зоны.

Оборудование веревочного парка сделано из натурального дерева, на всех трассах используется защитная амуниция. Перед стартом проводят инструктаж, показывают, как использовать крепления. Также сотрудники городка сопровождают детей и взрослых на всех трассах и помогают проходить препятствия.