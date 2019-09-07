РИАМО - 7 сен. Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели ход реставрации павильона №11 ВДНХ в День города, о ходе реставрации рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, павильон планируют открыть до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Павильон Казахстана был построен в 1949-1954 годах. Архитектурный облик воплощал казахские национальные мотивы, и по своему композиционному решению напоминал среднеазиатские мавзолеи. Изначально на экспозиции были представлены достижения Казахстана в области сельского хозяйства, промышленности, там можно было узнать об истории этой страны.

«В 1964 павильон был переименован в «Металлургию» и сменил тематику своей экспозиции. В 1966-1967 годах в связи со сменой экспозиции здание подверглось реконструкции <…>. Новый фасад изменил облик здания до неузнаваемости, придав ему вид «бетонной коробки», — говорится в сообщении.

В 2011 году павильон передали в аренду на 50 лет Республике Казахстан создания торгово-выставочного центра. В 2017 началась реконструкция здания.

Во время реконструкции был восстановлен исторический облик здания, воссозданы фасады, стеклянный купол со шпилем, национальный узор из цветной майолики, гранитная лестница главного входа, а также скульптуры рабочего-сталевара и колхозницы. Отреставрированы обнаруженные в ходе реставрационных работ барельефы на тему животноводства Казахстана и механизации сельского хозяйства.

«Также проведены реставрационные работы в интерьерах исторической части здания: восстановлены и воссозданы зенитные фонари, люстры и бра, мрамор на колоннах, полы, элементы гипсового декора», — отмечается в сообщении.

В исторической части павильона будут представлены мультимедийные презентации с информацией об истории, культуре, науке, искусстве, образовании, туристических возможностях и бизнес-потенциале Республики Казахстан.

В здании также появится ресторан национальной кухни, конференц-зал, офисы. Ремонт проводится за счет бюджета Казахстана. Для посетителей павильон планируется открыть до конца 2019 года.