РИАМО - 7 сен. Из-за холодного лета 2019 года столичные продавцы летних продуктов, например, мороженого и кваса, недополучили за сезон более 2 миллиардов рублей, спрос на сезонные продукты в июле и августе снизился — от 5% до 30% в зависимости от категории, сообщается на сайте аналитической компании Nielsen.

«Более 2 миллиардов рублей недополучили из-за холодного лета в Москве продажи таких сезонных категорий, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетические напитки и безалкогольные газированные напитки», — говорится в сообщении.

По данным компании, на Москву приходится более 10% объемов продаж летних товаров. В этом году спрос на сезонные продукты в июле и августе снизился — от 5% до 30% в зависимости от категории.

«Теплая погода во время летнего сезона традиционно является драйвером продаж сезонных категорий товаров. Яркий пример — лето 2018 года, которое отличалось высокой температурой и низким уровнем осадков. Тогда на фактор благоприятной погоды пришлось более половины суммарного эффекта прироста продаж. В этом же году холодный июль и половина августа привели к снижению спроса на летние продукты», — рассказала директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.

Она добавила, что аномальная жара в Москве в мае и июне компенсировала этот эффект.

По подсчетам компании, энергетические напитки недополучили 3% продаж, вода — 15%, холодный чай — 14%, безалкогольные газированные напитки — 11%. Продавцы кваса недополучили 35% продаж, спрос на пиво оказался на 7%, или почти на 500 миллионов рублей ниже ожидаемого, на мороженое — почти на 23%, или более чем на 650 миллионов рублей.

Однако, если брать в расчет июнь с его жаркой погодой, то продажи значительной части летних товаров выросли: энергетиков – на 27%, мороженого – на 2%, воды, пива и газировки – на 1%. При этом продажи кваса снизились за лето на 12%, холодного чая – на 10%.

Средняя температура июля в Москве оказалась на 1,5 градуса ниже нормы. Начало августа также было аномально холодным. За сезон выпало около 80% осадков. Несмотря на то, что жители столицы запомнят минувшее лето как холодное, в итоге средняя температура за сезон даже немного превысила норму - благодаря жаркому июню и теплой концовке августа.