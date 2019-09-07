РИАМО - 7 сен. В подмосковной Коломне прошел благотворительный забег «Пульс добра», организатором которого выступает благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта региона, передает корреспондент РИАМО в субботу.

Участники пробежали дистанцию по живописному маршруту, пролегающему через исторический центр Коломны.

«Первый забег мы проводили в Сергиевом Посаде. Целью забега было привлечение к здоровому образу жизни наших подопечных - детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Тогда было 200 участников, и дети могли пробежать всего две дистанции - 700 метров и два километра. С тех пор они каждый год участвуют в наших забегах, они покоряют новые дистанции», - сказала президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

Она добавила, что популярность полумарафона растет, на забег зарегистрировались две тысячи человек.

«Это значит, что мы движемся в правильном направлении», - добавила Богдасарова.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поблагодарил фонд «Исток» за помощь в организации забега.

«Я хочу сказать большое спасибо Екатерине Юрьевне за то, что вместе с фондом она поддерживает все спортивные начинания. Мы бегаем со смыслом, не просто так. Мы бежим ради благого дела, ради помощи тем, кто в ней нуждается», - подчеркнул Терюшков.

На территории, прилегающей к забегу, работал игровой городок с батутами, лучным тиром, профессиональными аниматорами и аквагримерами.

Также в юбилейном забеге «Пульс добра» приняли участие около 200 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особыми потребностями более чем из 20 социальных учреждений России.