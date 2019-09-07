РИАМО - 7 сен. Пять ключевых дорожных объектов ввели в эксплуатацию в столице ко Дню города, с 2011 года в Москве уже реконструировали 16 развязок на МКАД и 10 вылетных магистралей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

Ко Дню города в Москве традиционно вводится в эксплуатацию ряд значимых объектов.

«Ко Дню города в Москве открыто сразу пять крупных дорожных объектов, что составляет 26,2 километра дорог. Мэром Москвы Сергеем Собяниным запущены две развязки на МКАД - с Бесединским шоссе и улицей Генерала Дорохова, а также три новые магистрали: дублеры Остафьевского и Дмитровского шоссе, и дорога в Новой Москве от Калужского до Варшавского шоссе», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что с 2011 года в Москве реконструировали 16 развязок на МКАД и 10 вылетных магистралей.

«После запуска дополнительных подъездов, разгонных полос и дублеров в районе реконструируемой развязки пропускная способность участка МКАД увеличится в среднем на 10-20%», - отметил Хуснуллин.