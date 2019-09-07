РИАМО - 7 сен. В День города в столице проходит фестиваль «Наши в городе», помимо исполнения рок-музыки, на фестивале покажут трюки на мотоциклах и проведут автовыставку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В праздничные выходные, 7 и 8 сентября, в столице пройдет фестиваль «Наши в городе» — подарок любителям отечественной рок-музыки по случаю 872-летия Москвы. На сцену, в частности, выйдут Гарик Сукачев, Найк Борзов, Вадим Самойлов, Александр Ф. Скляр, а также группы «Нейромонах Феофан», «Ундервуд», «Ария», «Пилот», — говорится в сообщении.

Гостей фестиваля ждут такие развлечения, как открытые тренировки, трюки на мотоциклах и автовыставка. Для детей будут работать батутная арена, карусели и надувные горки.

Фестиваль проходит на проспекте Академика Сахарова.

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