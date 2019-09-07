РИАМО - 7 сен. Специально ко Дню города в субботу на Смоленском метромосту покажут светомузыкальное шоу, посмотреть праздничное мультимедийное представление москвичи и гости столицы смогут со Смоленской набережной и с набережной Тараса Шевченко, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичной подземки.

«Красочное шоу развернется на 780 квадратных метрах медиафасада метромоста. На Смоленский метромост будет направлено 30 прожекторов, и его подсветят 1,5 тысячи светильников. Представление не повлияет на безопасность движения. Представление будет сопровождаться русской и зарубежной музыкой. Ее можно будет послушать во время шоу в мобильном приложении «Смоленский мост», - сказал собеседник агентства.

Плейлист составили таким образом, чтобы ритмы песен совпадали с динамикой светового шоу. На этот раз в числе композиций «Подмосковные вечера», The Best Тины Тернер, «Нас не догонят» группы «Тату», «Спектакль окончен» Полины Гагариной. За минуту до начала шоу на главной странице приложения запустят обратный отсчет времени, а в 22:00 на экранах гаджетов появится кнопка «Слушать». После того, как пользователь нажмет на нее, заиграет музыка. За программой шоу можно следить в разделе «Анонсы» в мобильном приложении и на сайте проекта.

«Первый показ светомузыкального шоу на Смоленском метромосту прошел 12 июля в честь Дня московского транспорта. В марте мост украсили уникальной динамической подсветкой, которая подстраивается под длину светового дня. Лампочки передают до 16 миллионов цветов и оттенков. Подсветка автоматически загорается в сумерках и затухает при восходе», - уточнил собеседник агентства.

Смоленский метромост был открыт в 1937 году. Он стал первым в России мостом, предназначенным специально для движения поездов метро. Длина сооружения составляет 150 метров. Мост связывает станции «Смоленская» и «Киевская» Филевской линии Московского метрополитена.