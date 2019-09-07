РИАМО – 7 сен. В столичном аэропорту Внуково приземлился Ту-204 специального летного отряда «Россия» с освобожденными на Украине россиянами, сообщает в субботу ТАСС.

Обмен пленными между Россией и Украиной начался утром в субботу.

«Одновременно с этим спецборт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в субботу в киевском аэропорту Борисполь», — говорится в сообщении.

Встречать граждан Украины прибыл президент страны Владимир Зеленский, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава службы безопасности Украины Иван Баканов.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной произошел по формуле «35 на 35».