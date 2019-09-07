РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 сен. На фестивале спорта в Королеве выступил ансамбль волынщиков, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу Королев отмечает День города. На центральной площади, в парке и на стадионе «Вымпел» проходят основные праздничные мероприятия. В Центральном парке проходит фестиваль спорта.

«На фестивале представлены спортивные секции нашего города. Родители могут выбрать занятия для детей, а ребята - поучаствовать в мастер-классах. Также на фестивале выступил ансамбль волынщиков и исполнил композиции 10 века», - сказала представитель пресс-службы городской администрации.

Фестиваль спорта продлится до вечера. День города в Королеве завершится грандиозным лазерным шоу и салютом на стадионе «Вымпел», ожидается выступление звезд российской эстрады.