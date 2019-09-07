РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. В подмосковных Люберцах выбрали победительницу муниципального конкурса «Люберецкая супербабушка», передает корреспондент«РИАМО в Люберцах».

В субботу Люберцы отмечают 396-й день рождения. На территории всего городского округа весь день будут проходить праздничные гулянья. Итоги конкурса подвели на торжественной части празднования.

«Победительницей конкурса «Люберецкая супербабушка» становится Надежда Тетюлина. Поздравляю!», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Победительнице вручили сертификат на 40 тысяч рублей в турагентство.

Конкурс стартовал 20 апреля. Он проводился в 5 этапов, за победу боролись 20 участниц.