РИАМО - 7 сен. В центре столицы, на Тверской улице, заработали праздничные площадки в честь Дня города, на которых различные мероприятия проведут более 1,7 тысячи артистов, спортивных инструкторов, преподавателей и экскурсоводов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Праздник начался! 7 сентября в 10:00 на Тверской и близлежащих улицах начались торжества в честь 872-го Дня рождения столицы. Главная тема программы в этом году – 80-летие ВДНХ», — говорится в сообщении.

На четырех площадках начали проводить программы на сценах, экскурсии, творческие и спортивные мастер-классы. В павильонах на площадках «Рождение легенды» и «Программа возрождения» началась лекционная программа.

На Тверской начали выступать артисты российских и зарубежных уличных театров. Выступления подготовлены в рамках специального проекта от Национальной театральной премии «Золотая маска». Всего на площадках задействованы 1,7 тысячи артистов, музыкантов, спортивных инструкторов, ведущих, преподавателей и экскурсоводов.

Гостей площадок ждет около 100 выступлений творческих коллективов на сценах, 160 спектаклей «Золотой маски», более 600 творческих мастер-классов, 200 спортивных занятий, 47 лекций и 192 экскурсии. Восемь ресторанов подготовили праздничное меню.

«Среди главных событий первого праздничного дня - концертная программа «Открытие ВСХВ 1954 года» симфонического оркестра под руководством Владимира Яцкевича, <...> шоу «Танцы народов мира» от продюсерского центра народного артиста России Андриса Лиепы, «Кармен-сюита» в исполнении артистов Имперского русского балета», — добавляется в сообщении.

Кроме того, можно будет посмотреть спектакль «In touch/Прикасаемые» от центра реализации творческих проектов «Инклюзион» фонда поддержки слепоглухих «Со-Единение», специальный проект труппы РУПОР «По утренним росам шагали в Москву», выступление артистов Большого театра с песнями нашего кино, послушать концерты Максима Леонидова и групп «Сурганова и оркестр», «Моя Мишель», UMA2RMAN и Dagamba!