РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Выдающимся жителям подмосковных Люберец вручили награды на праздновании Дня города, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу Люберцы отмечают 396-й день рождения. На территории всего городского округа весь день будут проходить праздничные гулянья.

«Ни один город не может развиваться без людей, без жителей. Сейчас мы поздравляем выдающихся жителей округа, которые ежедневно своими достижениями делают город лучше», - сказал Ружицкий.

Он вручил почетные грамоты и знаки отличия выдающимся работникам медицины, спорта, культуры и образования.

Кроме того, жителей поздравили депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско. Они пожелали городу развития и процветания.