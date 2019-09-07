РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 сен. Автомобиль BMW 1949 года выпуска показали на выставке ретроавтомобилей в подмосковном Королеве на Дне города, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу Королев отмечает День города. На центральной площади, в парке и на стадионе «Вымпел» проходят основные праздничные мероприятия. Вдоль пешеходной зоны клубом старинных автомобилей «Старый дилижанс» организована выставка.

«Сегодня на выставке представлено более 40 автомобилей. В том числе и BMW 1949 года, который привезли в Королев наши друзья из Подольска. На выставке также можно увидеть автомобили из Сергиева Посада, Читы, Татарстана», - сказал руководитель клуба Николай Марсов.

День города в Королеве завершится грандиозным лазерным шоу и салютом на стадионе «Вымпел», ожидается выступление звезд российской эстрады.