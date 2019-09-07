РИАМО - 7 сен. В Москве на территории бывшего завода имени Лихачева достроили самую большую школу в России, в учебном комплексе собираются внедрять новые экспериментальные программы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Строительство самого большого в России школьного здания на территории ЗИЛ полностью завершено. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод школы в эксплуатацию», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Новая школа может принять 2,5 тысячи учеников. Площадь здания — более 40 тысяч квадратных метров. Здание делится на тематические зоны — начальная, основная, старшая школы и культурно-спортивный блок.

В учебном комплексе собираются внедрять новые экспериментальные программы, в том числе планируют разместить детский технопарк «Кванториум». В нем ученики смогут углубленно изучать естественные и инженерные науки, приобретать навыки в технических отраслях. Посещать такие занятия смогут также дети из других школ.