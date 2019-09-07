РИАМО - 7 сен. Празднование Дня города в подмосковном Реутове началось с утреннего забега спортсменов, самые активные и спортивные жители города собрались в субботу на площади возле здания администрации города, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Самыми первыми побежали дети в возрасте до 10 лет. Дал старт забегу глава Реутова Станислав Каторов. После финиша он пообщался с участниками забега и сделал с ними селфи», - говорится в сообщении.

Первыми в забеге приняли участие юные жители Реутова в возрасте до 10 лет, вторыми - дети до 14 лет. Закрыли мероприятие взрослые. Самых быстрых наградили медалями и ценными подарками.

По словам одного из юных бегунов Анатолия Сотникова, он занимается легкой атлетикой уже 5 лет, но в забеге принимает участие впервые. Несмотря на это Анатолий сумел войти в тройку лидеров.

«Участвовал в забеге первый раз. Очень понравилось, буду участвовать еще», - сказал Сотников после пробежки.

По данным Реутовского информагентства, участников соревнований наградили сертификатами на покупку спортинвентаря, грамотами и медалями. Самым маленьким вручили сертификаты на приобретение игрушек.

Реутов - город областного подчинения в Московской области, наукоград РФ, является единственным населенным пунктом в одноименном городском округе. Основан в 15 веке, статус города получил в 1940 году. По последним данным, численность населения приблизилась к 107 тысячам человек, средний возраст жителей – 40 лет.