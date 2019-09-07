РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 сен. В субботу в подмосковном Красногорске Мособллес провел экологический конкурс, победителем которого стал житель Коломны Дмитрий Платонов, ему вручили горный велосипед для прогулок на природе, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В лесопарке Красногорска в субботу открыли пикниковую зону. Это третья подобная зона в Подмосковье и первая в горокруге. В нынешнем году в области за счет средств регионального бюджета планируют открыть еще 10 пикниковых зон на землях лесфонда. В мероприятии приняли участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина и первый заместитель генерального директора ГКУ Московской области «Мособллес» Сергей Пальчиков.

«В рамках акции «Зеленое кольцо Подмосковья» мы провели конкурс среди граждан. Они размещали в Instagram посты про ответственный отдых с хештегом #наоднойчистоте. При помощи генератора случайных чисел мы выбрали 10 победителей, девятерым из них вручили книги и фитнес-трекеры. Автору поста Дмитрию Платонову, набравшего наибольшее количество лайков, вручили горный велосипед для прогулок по лесу», - сказал Пальчиков.

Он добавил, что еще один конкурс провели для социально-активных граждан, которые устраивают массовые мероприятия в лесу. Голосование провели на сайте Мособллеса. В нем приняли участие около 19 тысяч граждан.

«Победителям мы сегодня вручили дипломы. Кроме того, Мособллес будет поддерживать их мероприятия, в том числе помогать в очистке территории, а также в организации и проведении самих мероприятий», - добавил Пальчиков.