РИАМО - 7 сен. В доме на северо-западе столицы произошел пожар, спасателям удалось ликвидировать возгорание, в целях безопасности из дома эвакуировали 20 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В субботу в 12:08 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России сообщили о пожаре по адресу: улица Исаковского, дом 20, корпус 2. На балконе одной из квартир на третьем этаже девятиэтажного дома загорелись личные вещи и мебель.

«Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Принятыми оперативными мерами в 12:27 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

С верхних этажей в целях безопасности эвакуировали 20 человек.