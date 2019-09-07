РИАМО - 7 сен. На северо-востоке Москвы на 3 месяца ограничат движение по участку Сельскохозяйственной улицы, ограничения вступят в силу 10 сентября, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Ограничения связаны со строительством инженерных коммуникаций. Они будут действовать на участке от дома 14, корпуса 1, до дома 22, корпуса 1. Период действия — 10 сентября-11 декабря.

Будет перекрыта одна полоса. Однако на участке сделают временные уширения дороги, поэтому количество полос останется прежним.