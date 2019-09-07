РИАМО - 7 сен. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсетях 10 карт «Тройка» с дизайном, посвященным Дню города Москвы.

Чтобы получить карту, подписчику аккаунта inmsk в Instagram нужно поделиться постом о розыгрыше в сторис и сохранить в актуальных, поздравить друга в комментариях к посту с Днем города (количество комментариев не ограничено) и поставить лайк посту.

Итоги розыгрыша подведут 10 сентября.

Седьмого и восьмого сентября Москва отмечает свое 872-летие. Праздник в этом году посвящен 80-летию ВДНХ.

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