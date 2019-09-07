РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 сен. Первую в Красногорске пикниковую зону открыли на землях лесфонда в субботу, сообщил первый заместитель генерального директора ГКУ Московской области «Мособллес» Сергей Пальчиков.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, на территории лесного фонда Подмосковья создаются комфортные и безопасные условия для цивилизованного отдыха граждан. Реализуется отдельный проект, направленный на организацию пикниковых зон за счет средств регионального бюджета. На территории горокруга Красногорск мы открываем первую такую зону. Она стала третьей в регионе. Всего в этом году (в 2019 - ред.) в Московской области планируем организовать 13 пикниковых зон на землях лесфонда», - сказал Пальчиков.

Он отметил, что каждая из пикниковых зон оборудована 6 комплектами из мангала, навеса, стола, двух лавочек и урны. Каждый комплект рассчитан примерно на 8 человек. Таким образом, одновременно на пикниковой зоне могут комфортно и безопасно для леса отдыхать около 50 человек.

«Эта часть леса, которая примыкает к жилому микрорайону, является любимым местом для прогулок отдыха местных жителей так или иначе лес уже используется местными жителями. Главный вопрос был в том, как мы его используем. Замечательно, что по инициативе губернатора при поддержке комитета лесного хозяйства, министерства экологии, Мособллеса стали создаваться такие оборудованные пикниковые зоны», - отметила глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Она добавила, что местные жители уже пришли тестировать новую зону отдыха. Многие отмечают, что это правильная инициатива. Горожане в любом случае будут ходить на шашлыки в лес. Лучше, если это будет цивилизовано и без ущерба для зеленых насаждений.

«Часто сюда ходим, практически все праздники проводим в нашем лесу. Преображение замечательное! Не нужно никуда ходить, искать какие-то пеньки, бревнышки. Не нужно тащить с собой мангал. Хорошо бы, если бы сделали побольше таких беседок. Сюда приходит очень много народу», - поделилась жительница улицы Успенской Ирина Цветкова.

Другая отдыхающая, Надежда Ухолкина, выразила надежду, что все отдыхающие будут убирать за собой мусор.

«Здесь все оборудовано для нас, и наша задача – сберечь это», - добавила Ухолкина.