РИАМО - 7 сен. Российская столица должна стремиться к лидерству в области общественного транспорта и в других сферах, сообщил в субботу на торжественной церемонии открытия Дня города мэр Москвы Сергей Собянин.

«В день рождения мы не только подводим итоги, но и думаем, что дальше, что нас ждет впереди. У Москвы всегда были большие амбиции, и Москва всегда стремилась быть лидером. Мы находимся в жесткой конкурентной среде. Москва должна быть мировым лидером среди городов в области общественного транспорта, удваивая протяженность метро, строя БКЛ, создавая МЦД, комфортный наземный общественный транспорт», - сказал Собянин.

Он добавил, что нужно создавать лучшую в мире систему школьного образования, развивать московскую электронную школу. Мэр также поблагодарил президента и федеральное правительство за внимание к Москве.

Праздник открыл президент РФ Владимир Путин. На церемонии открытия присутствуют премьер-министр Дмитрий Медведев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, почетные граждане города, представители общественных и молодежных организаций.

Москва в субботу отмечает свое 872‑летие. Ко Дню города подготовили масштабную культурную программу, которая будет проходить у храма Христа Спасителя, в парках «Зарядье», «Музеон», на Цветном бульваре, Поклонной горе и Арбате. Праздничные площадки также будут работать в каждом округе столицы.

В центре города празднование посвятят 80-летию ВДНХ. Гости праздника смогут увидеть копии скульптуры «Рабочий и колхозница», фонтанов «Золотой колос», «Каменный цветок», «Дружба народов» и других.

Вечером в субботу жители и гости столицы смогут увидеть более 70 тысяч залпов салюта. Фейерверк начнут запускать в 21:00.