РИАМО - 7 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил Реутов с Днем города и рассказал, что округ всегда отличает теплая и уютная атмосфера.

«Реутов отмечает сегодня свое 79-летие! Городской округ всегда отличали теплая и уютная атмосфера, богатая история и традиции. Но главное его богатство - это прекрасные, умные, талантливые и доброжелательные люди», — написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал жителям крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и праздничного настроения.

День города в Реутове пройдет под девизом «Единство непохожих». Главными местами торжеств станут Центральный городской парк и лужайки парка «Фабричный пруд», пешеходная зона на улице Победы и главная площадь города у здания администрации муниципалитета.