РИАМО - 7 сен. Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города, праздничные мероприятия начались на ВДНХ.

На официальном открытии празднования 872-летия Москвы присутствуют премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр столицы Сергей Собянин, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, почетные граждане города, представители общественных и молодежных организаций.

«Дорогие москвичи, гости, сердечно поздравляю вас с Днем города. В этом году торжества проходят на ВДНХ, которая в этом году отмечает свое 80-летие. ВДНХ становится крупнейшим, культурным, просветительским пространством. Эта роль определяет величие Москвы. Москва сегодня не только современный мегаполис, не только столица России, а по праву достояние России. Наша столица помнит о своих корнях», — сказал Путин.

Он добавил, что Москва – это город, который всегда устремлен в будущее.

«Мы видим, как преобразилась столица в последние годы, это очевидный факт. Все уголки столицы очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга. Хотел бы поблагодарить мэра столицы, москвичей. Так держать, дорогие москвичи, с праздником», — заключил президент.

Ко Дню города подготовили масштабную культурную программу, которая будет проходить у храма Христа Спасителя, в парках «Зарядье», «Музеон», на Цветном бульваре, Поклонной горе и Арбате. Праздничные площадки также будут работать в каждом округе столицы.

В центре города празднование посвятят 80-летию ВДНХ. Гости праздника смогут увидеть копии скульптуры «Рабочий и колхозница», фонтанов «Золотой колос», «Каменный цветок», «Дружба народов» и других.

Вечером в субботу жители и гости столицы смогут увидеть более 70 тысяч залпов салюта. Фейерверк начнут запускать в 21:00.