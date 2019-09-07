РИАМО - 7 сен. В поселении Кленовское новой Москвы в ДТП погиб мужчина, в его припаркованный на обочине автомобиль врезался ВАЗ-21104, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В поселении Кленовское гражданин 1984 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21104, при перестроении вправо выехал на обочину по ходу движения, где совершил наезд на стоящую Hyundai Creta», — сказал собеседник агентства.

Водитель иномарки 1962 года рождения скончался на месте от полученных травм.

Водителя ВАЗа задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».