РИАМО - 7 сен. Обмен пленными между Россией и Украиной начался утром в субботу, в Москву из Киева доставят несколько россиян, сообщает ТАСС.

Россиян обменяют на арестованных украинских моряков.

«Адвокат одного из украинских моряков, арестованных в РФ, Николай Полозов сообщил утром в субботу о начале процедуры обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Украинские моряки были доставлены из СИЗО «Лефортово» в аэропорт Внуково. В то же время в Киеве приземлился спецборт отряда «Россия», который заберет в рамках обмена граждан РФ», — говорится в сообщении.

По информации издания, Россия передает Украине 24 арестованных моряков, а также предположительно режиссера Олега Сенцова. Киев освободил из-под ареста главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Точное количество пленных неизвестно.

Украинских моряков на артиллерийских кораблях задержали в ноябре 2018 года за нарушение госграницы России в Черном море. Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года по подозрению в госизмене.