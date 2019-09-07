РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил жителей с Днем города и городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу Люберцы отмечают 396-й день рождения. На территории всего городского округа весь день будут проходить праздничные гулянья.

«От всего сердца поздравляю вас с праздником! Берегите наш родной Люберецкий край, любите нашу малую родину! Ее будущее в наших руках. Гордитесь тем, что вы – люберчане. С Днем рождения, любимый город», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что в округе строятся новые школы и детские сады, поликлиники и дома культуры, спортивные объекты и социальные учреждения, появляются новые дороги и развязки, современные детские и спортивные площадки, комфортные парки и общественные пространства.

«Отдельные слова благодарности вам, люберчане! Вы активно участвуете в жизни родного края! Спасибо за ваше неравнодушие. Вместе мы сделаем Люберцы уютным, комфортным, красивым городом», - заключил Ружицкий.

Он вручил почетные грамоты и знаки отличия лучшим спортсменам округа.

Также глава наградил Василису Беляеву - победительницу проекта «Люберецкие звезды». Данный проект направлен на активное участие в мероприятиях горокруга по пяти направлениям: молодежь, спорт, культура, образование и общество. За участие начисляли баллы.