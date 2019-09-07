РИАМО - 7 сен. В Подмосковье до 22 часов 8 сентября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Подмосковье предупреждение действует до 22:00 8 августа. Местами в регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен также на территории Москвы, Владимирской, Тульской, Рязанской, Брянской, Липецкой и Тамбовской областей. В Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях действует следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о высоком уровне пожарной опасности с 7 по 9 сентября. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать природных пожаров.