РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. В деревне Матвеевское подмосковного Подольска потушили возгорание паллет на площади 500 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 6 сентября в 18:10 поступило сообщение о пожаре в строении в деревне Матвеевское. На выезде огнеборцы обнаружили возгорание паллет на площади 500 квадратных метров. Пожар ликвидировали, пострадавших нет», - сказал сотрудник.

Для тушения пожара привлекли пять единиц техники и 19 человек.

Поддоны (их еще называют «паллеты») – самостоятельная транспортная единица, предназначенная для перевозки, комплектации, складирования и хранения продукции. Поддоны используются для перевозки тяжелых, либо крупногабаритных грузов. С их помощью довольно легко перемещать товар по территории склада и осуществлять погрузочно-разгрузочные работы.