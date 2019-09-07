РИАМО - 7 сен. На юго-востоке Москвы злоумышленник угнал экскаватор-погрузчик, сумма ущерба составила более 8,6 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Заявление в полицию поступило от представителя общества с ограниченной ответственностью. Преступление было совершено в период с 18:20 5 сентября до 08:30 6 сентября на проспекте Рязанском», — сказал собеседник агентства.

Неизвестный угнал погрузчик JCB 4CX c территории строительной площадки. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».