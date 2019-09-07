РИАМО - 7 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил Москву с Днем города и пожелал ей процветания.

«Сегодня столице нашей Родины исполняется 872 года! Дорогие москвичи и гости города, в этот праздничный день хочу пожелать, чтобы для каждого из вас Москва стала особенным местом, чтобы жизнь здесь всегда была прекрасной и радостной, чтобы город продолжал процветать, одаривая всех светлыми мечтами и добрыми надеждами. С днем рождения, Москва!» — написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К посту он прикрепил красивые фотографии с видами столицы.

Москва в субботу отмечает свое 872‑летие. На 1,5 тысячах площадок столицы на выходных пройдут концерты и многие другие праздничные мероприятия.

Ранее столицу с Днем города поздравили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

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