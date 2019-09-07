РИАМО - 7 сен. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил Москву и москвичей с Днем города и отметил, что город дает много возможностей, сообщается на официальном сайте Собянина.

«С Днем рождения, город, который мы любим. Мы его критикуем, порой ругаем, но наши судьбы так переплелись, что и ругаем его любя. Порой мы перекладываем на него свои проблемы и неудачи, как перекладываем на своих родителей и друзей. Но, в конечном счете, положа руку на сердце, понимаем, что этот город дает нам возможности, как никакой на свете», — говорится в поздравлении.

Собянин отметил, что в последние годы люди стали больше ценить Москву и гордиться ею, и приятно, что городом восхищаются приезжие, иностранцы и, что самое важное, сами его жители.

«За этим стоит громадный постоянный труд. Любые, даже незначительные положительные изменения в громадном городе требуют огромной, масштабной работы. Когда меня спрашивают, люблю ли я Москву, у меня нет сомнения в ответе. Несмотря на трудности, критику, каждодневные проблемы, я говорю - да, люблю. Иначе невозможно», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что поздравляет москвичей, и что город – это, прежде всего, люди, которые в нем живут.

Москва в субботу отмечает свое 872‑летие. На 1,5 тысячах площадок столицы на выходных пройдут концерты и многие другие праздничные мероприятия.