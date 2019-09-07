РИАМО - 7 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил столицу с Днем города и добавил, что она меняется и радует глаз.

«С днем рождения, Москва! Наша столица, наша любовь, которая меняется и радует глаз. Дорожу партнерством с Сергеем Собяниным, совместными проектами на благо жителей Московского региона. Знаю, сколько сил и труда вложено, чтобы наша Москва выглядела так достойно», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К посту губернатор прикрепил видео из фильма «Я шагаю по Москве» с одноименной знаменитой песней.

Москва в субботу отмечает свое 872‑летие. На 1,5 тысячах площадок столицы на выходных пройдут концерты и многие другие праздничные мероприятия.