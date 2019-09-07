РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. В многоквартирные дома подмосковного Подольска начали подавать газ с запахом для выявления утечки, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске начался процесс одоризации, или придания природному газу в газопроводе характерного предупреждающего запаха для повышения безопасности его применения и обнаружения утечек. В данный момент на территории Подольска работает 15 аварийных бригад. Ситуация находится под полным контролем. Если чувствуется запах газа, следует позвонить в аварийную службу по телефонам: 112, 04, 8(496)757-38-81», - говорится в сообщении.

Одоризация проводится по мере необходимости, например, при подготовке к осенне–зимнему периоду, при выявлении понижения интенсивности запаха газа в ходе регулярных проверок приборным методом. При одоризации запах одаранта может ощущаться даже при горении пламени на плите.

При запахе газа в квартире жилого дома абоненту необходимо закрыть краны на газовых приборах и перед ними, помещение проветрить, не курить и не пользоваться открытым огнем, не включать и не выключать электроприборы, вывести жильцов из помещения, дежурить до приезда аварийной бригады.

При запахе газа на улице, в том числе около подъезда абоненту необходимо организовать дежурство до приезда аварийной бригады, не допускать к месту утечки газа открытого огня курения.