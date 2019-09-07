РИАМО - 7 сен. Из-за массовых мероприятий в честь Дня города Москвы в столичной подземке изменился режим работы станций метро «Охотный ряд» и «Воробьевы горы», сообщается в официальном Twitter-аккаунте метро Москвы.

«Временно изменена работа станции «Охотный ряд» Сокольнический линии (1). Для выхода в город пользуйтесь северным вестибюлем станции, для входа в метро – южным. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров», — говорится в сообщении.

Кроме того, для входа и выхода пассажиров закрыт выход третьего северного вестибюля станции «Воробьевы горы», выход 4 открыт только для входа. Южный вестибюль «Воробьевых гор» работает в обычном режиме.