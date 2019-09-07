РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. В подмосковных Люберцах порядка 2 тысяч человек выстроились в слова «Люберцы #спорт» в рамках флешмоба в честь Дня города, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В субботу Люберцы отмечают 396-й день рождения. Во всех микрорайонах и поселениях городского округа пройдут праздничные гулянья.

«Дорогие спортсмены, я поздравляю вас с Днем города! Для нас это общий день рождения. Люберцы - самый лучший город на Земле, территория спорта. У нас прошел флешмоб, в его рамках порядка 2 тысяч человек выстроились в слова «Люберцы #спорт», - сказал Ружицкий.

Также на мероприятии прошла зарядка с участием главы. В ней приняли участие около 5 тысяч человек.

Одним из ярких событий праздника станет участие в торжествах холдинга «Вертолеты России». Пилоты продемонстрируют зрителям виражи. У Дворца спорта «Триумф» пройдет выставка старинных автомобилей «Люберцы – мир автотранспорта».

Кульминацией торжественной части программы станет прямая видеосвязь гостей Центрального парка культуры и отдыха с российским экипажем 60-й долговременной экспедиции Международной космической станции (МКС). Алексей Овчинин и Александр Скворцов поздравят жителей округа с праздником.

В 21:00 в Люберцах и поселках прогремит праздничный салют.