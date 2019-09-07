РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Школьникам подмосковных Люберец, Котельников, Лыткарина и Дзержинского показали принцип спасения людей во время сильного задымления при пожаре, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности по Люберецкому району.

В Люберцах, Дзержинском, Котельниках и Лыткарине сотрудники ОНД по Люберецкому району совместно с ФГКУ «16 ОФПС» по МО и «Мособлпожспас» провели комплекс профилактических мероприятий в образовательных учреждениях, направленный на правильную организацию и проведение быстрой и безопасной эвакуации людей из зданий.

«В ходе проведения мероприятий спасатели продемонстрировали свое мастерство на глазах детей по тушению условного очага возгорания и спасению людей в условиях сильного задымления», - говорится в сообщении.

Также дети ознакомились с боевой одеждой пожарных, их автомобилем и его оснащением. Сотрудники отдела провели с руководителями и персоналом учреждений беседы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в образовательном учреждении.

«С детьми различных возрастных групп были проведены профилактические беседы о правилах пожарной безопасности как в образовательном учреждении так и в повседневной жизни. Детям раздали наглядные агитационные материалы о мерах пожарной безопасности», - заключается в сообщении.