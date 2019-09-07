РИАМО - 7 сен. График работы изменился на 12 станциях метро Москвы, теперь кассы там открываются в 05:00 вместо 05:30, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это станции, куда рано утром приезжает большое количество пассажиров из отдаленных районов Москвы и Подмосковья.

«Многие пассажиры приезжают к станциям метро <…> за 20–30 минут до их открытия. К сожалению, мы не можем пропустить их в вестибюли: в это время мы готовим станции к открытию. Однако кассы в подуличных переходах и кассы, окна которых выходят на улицу, могут начать работать раньше», — сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он добавил, что благодаря новому графику пассажиры смогут заранее купить билет и сэкономить время, а сразу после открытия станции отправиться в путь.

Кассы и автоматы по продаже билетов начали открываться раньше на станциях «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Домодедовская»; «Славянский бульвар»; «Митино»; «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии; «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Бутырская»; «Жулебино»; «Селигерская»; «Зябликово»; «Полежаевская» и «ВДНХ».

В прошлом году в метро Москвы появилось 600 новых автоматов по продаже билетов с расширенным функционалом. До конца года установят еще 60, а в 2020 — более тысячи.