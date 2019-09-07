РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 7 сен. В Люберцах в субботу отмечают День города и городского округа, празднование начнется с массовой зарядки, в которой примут участие 5 тысяч человек, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

В субботу Люберцы отмечают 396 день рождения. Во всем городском округе пройдут праздничные гулянья.

«Сегодня в 10:00 на стадионе «Торпедо» в Люберцах стартуют праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города и городского округа. Программа начнется с массовой зарядки, в которой поучаствуют спортсмены из различных клубов и объединений округа – всего около 5 тысяч человек»,- сказал Ружицкий.

Он добавил, что тоже примет участие.

Ружицкий отметил, что одним из ярких событий праздника станет участие в торжествах холдинга «Вертолеты России». Пилоты продемонстрируют зрителям виражи. У дворца спорта «Триумф» пройдет выставка старинных автомобилей «Люберцы – мир автотранспорта».

Кульминацией торжественной части программы станет прямая видеосвязь гостей Центрального парка культуры и отдыха с российским экипажем шестидесятой долговременной экспедиции Международной космической станции (МКС). Алексей Овчинин и Александр Скворцов поздравят жителей округа с праздником.

В 21:00 в Люберцах и поселках прогремит праздничный салют.