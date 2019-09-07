РИАМО - 7 сен. В концертном зале «Зарядья» прошло награждение победителей XXII конкурса профессионального мастерства «Московские мастера», объединившего в 2019 году около 20 тысяч специалистов 40 различных профессий, названы 123 победителя, среди которых слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования АО «Мосгаз», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Перед награждением с вступительным словом выступил министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян, который также зачитал приветственное слово мэра города Сергея Собянина.

«Престижный городской конкурс является смотром лучших специалистов столичной промышленности и транспорта, стройкомплекса и ЖКХ, социальной сферы и сферы услуг, всех, кто посвятил себя созиданию и творчеству и на этом пути добился заслуженного признания своих наставников, коллег и клиентов», - зачитал Петросян.

В сообщении добавляется, что социальная политика компании направлена на постоянное совершенствование профессионального уровня кадрового состава сотрудников. Многочисленные победы столичных газовиков на городских, всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства являются показателем не только профессионализма, но и эффективной работы предприятия.

Всем призерам XXII конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» вручены памятные подарки и денежные сертификаты на 300 тысяч рублей, 200 тысяч рублей и 150 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» проводится с 1998 года, его организаторами выступают правительство Москвы, Московская федерация профсоюзов и Московская конфедерация промышленников и предпринимателей.