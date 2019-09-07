РИАМО - 7 сен. В деревне Новая Шурма Сергиево-Посадского городского округа прекращены аварийно-спасательные работы в зоне обрушения стены заброшенного здания, на месте происшествия работали почти 160 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Объем разобранных завалов составляет 420 квадратных метров. В 00:30 7 сентября окончание аварийно-спасательных работ», - говорится в сообщении.

В результате происшествия есть пострадавшие.

Обрушение здание, принадлежавшего детскому лагерю, в Новой Шурме произошло 5 сентября, когда рабочие проводили демонтаж. Вечером были определены предполагаемые места нахождения тел погибших.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.