РИАМО - 7 сен. В городском округе Шаховская в районе железнодорожной станции Бухолово в одном из тепловозов произошло загорание в силовой установке, огонь оперативно ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«6 сентября в 16:25 поступило сообщение о задымлении тепловоза железнодорожного состава. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение силовой установки в одной из секций тепловоза в составе грузового поезда на площади 6 квадратных метров. В 16:53 ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет.