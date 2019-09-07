РИАМО - 7 сен. Международный аэропорт Шереметьево объявил аукцион на оказание услуг по модернизации системы видеонаблюдения в терминалах B, D, E, а также в переходе между северным и южным терминальными комплексами, сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит установить и интегрировать в уже существующую систему дополнительное основное оборудование, а также поставить и подключить необходимое серверное, сетевое и вспомогательное оборудование. Все устройства должны соответствовать ГОСТам и СНиПам для технических средств охранной системы.

Кроме того, подрядчик должен будет решить необходимые вопросы с пограничниками ФСБ и линейного управления МВД России в международном аэропорту Шереметьево, а также с Шереметьевской таможней.

Исполнить обязательства по контракту необходимо в срок не позднее семи месяцев с момента заключения договора. За это время подрядчик обязуется поставить и установить более 170 камер видеонаблюдения (фиксированные IP-камеры и купольные фиксированные камеры) и остальное оборудование.

Начальная (максимальная) стоимость закупки составляет 35 миллионов рублей. Подать заявку на участие в конкурсной процедуре можно до 13 сентября, итоги будут подведены 23 сентября.