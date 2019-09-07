РИАМО - 7 сен. Пассажиры на станции метро «Библиотека имени Ленина» теперь могут пройти в модульный туалетный комплекс, расположенный в переходе на станцию «Александровский сад», расплатившись бесконтактной банковской картой, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московского метрополитена.

«Туалетный комплекс в переходе со станции «Библиотека имени Ленина» на станцию «Александровский сад» стал первым, где запустили проект по новой форме оплаты. Модуль оснастили специальным терминалом, который работает с банковскими картами», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что стоимость прохода составляет 60 рублей, как и по билету «Кошелек» карты «Тройка» - этот способ оплаты продолжит действовать.

Изначально доступ в модульные туалетные комплексы на станциях осуществлялся только по карте «Тройка», потому что такие карты есть более чем у 90% пассажиров Московского метрополитена. Большинство обращений по этому сервису касались расширения возможностей по оплате.

Реализовывать проект начали с одной станции, со временем терминалами оснастят и другие модули.

На востребованных, в основном пересадочных, станциях московского метро работают 26 модульных туалетных комплексов на 1-2 кабинки. Они расположены так, чтобы не мешать движению пассажиров.

Место для них выбирается таким образом, чтобы размещение туалетов не мешало проходу пассажиров. Внешнее оформление кабинок подбирают индивидуально, учитывая дизайн станции размещения.