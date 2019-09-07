РИАМО - 7 сен. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается сухая погода, осадков в регионе не ожидается, температура воздуха может достигнуть отметки 24 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Этот субботний день для москвичей и гостей столицы окажется теплым и сухим. При переменной облачности, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве 22-24, по области 19-24 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается северного направления со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

Синоптики отмечают, что сегодня погодные условия очень благоприятны для жителей мегаполиса: много солнца, слабый ветер, комфортный температурный и кислородный режим.

При этом наиболее уязвимые метеозависимые люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, а также люди с психо-эмоциональными расстройствами, переутомлением могут испытывать дискомфорт и даже обострения.

«Причина недомоганий может крыться в колебаниях атмосферного давления на повышенном фоне и слабо возмущенном геомагнитном фоне. С профилактической целью, а также чтобы избежать осложнений, следует строго выполнять рекомендации лечащих врачей», - заключается на сайте.