РИАМО - 7 сен. Торговый центр «Авиапарк» с сегодняшнего дня продолжает работу в штатном режиме после аварии на линии электропередач, сообщается на странице ТЦ в соцсети «ВКонтакте».

ТЦ находится на Ходынском бульваре.

«Друзья, отличные новости: после устранения неполадок на линии электропередач «Авиапарк» работает в штатном режиме. Сегодня, 7 сентября, мы ждем всех с 10:00», - говорится в сообщении.

Ранее администрация торгового центра призвала посетителей воздержаться от посещения «Авиапарка» из-за аварии на линии электропередач в их районе.