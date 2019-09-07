РИАМО - 7 сен. Запах газа, который беспокоил жителей некоторых районов Москвы, связан с повышенным одорированием, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы «Мосгаз».

«В «Мосгаз» поступали обращения от жителей, связанные с появлением запаха газа. На данный момент установлено, что поставщиком превышен уровень одорирования газа», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что угрозы для жителей ситуация с запахом газа не представляла, она находится на особом контроле «Мосгаза».