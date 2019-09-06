РИАМО - 6 сен. На 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в пятницу прошла церемония награждения победителей XVI международного конкурса «Искусство книги» государств-участников СНГ, говорится в сообщении пресс-службы ММКВЯ.

«Искусство книги» – главный смотр книгоиздателей и полиграфистов стран СНГ. Он проводится с 2004 года под эгидой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

«В нынешнем году на конкурс поступило 80 изданий из семи стран СНГ: Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Туркменистана. Конкурс проводится по 11 номинациям», - говорится в сообщении.

Главной награды – Гран-при конкурса — удостоены два издания: Низами Гянджеви «Хосров и Ширин» (издательство Шарг-Гарб, Баку), «Янка Купала: энциклопедия в трех томах» под редакцией В.В. Андриевича (издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки», Минск).

Решением жюри в номинации «Содружество» первое место присуждено книге Натальи Дадашевой «Балет Кара Караева «Семь красавиц». История сценической жизни» (издательство «Шарг-Гарб», Азербайджан), а также антологии «Проза» из серии «Современная литература народов России» («Объединенное гуманитарное издательство», Россия).

В номинации «Моя страна» дипломы I степени получили альбом «Музеи Беларуси» (издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки», Беларусь), книга-альбом Валентины Жигулевой «Русская народная одежда. Понева и юбка» (издательство «Бослен», Россия) и книга-альбом «Северный Таджикистан» (издательство «Ношир», Таджикистан).

Лучшими книгами для детства и юношества признаны серия «Избранные произведения классиков для детей» (издательство «Ренессанс-А», Азербайджан), книга Татьяны Домаренок «Все краски Белого Света» (издательство «Народная асвета», Беларусь) и серия «Детям об искусстве» (Международный общественный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой», Кыргызстан).

В номинации «Диалог культур» лидерами стали фотоальбом «Органы Беларуси» (издательство «Белорусская энциклопедия имени П.Бровки», Беларусь) и энциклопедия культуры таджикского народа «Навруз и другие праздники» (издательство «ЭР-граф», Таджикистан).

«Среди лучших научных изданий жюри отметило книгу Ахада Джанахмедова «Философия инженерии» (издательство «Апостроф-А», Азербайджан), «Беларусь. Путь в космос» (издательство «Беловагрупп», Беларусь), а также книгу Михаила Левицкого «Карнавал молекул. Химия необычная и забавная» (издательство «Альпина нон-фикшн», Россия)», - говорится в материале.

Также награды вручили в номинациях «Учебная литература и образование», «АРТ-книга», «Искусство иллюстрации», «Победа». Кроме того, в рамках конкурса отобрали лучшие полиграфические работ.