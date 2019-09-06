РИАМО - 6 сен. Главгосстройнадзор Московской области оштрафовал застройщиков на 5,3 миллиона рублей за нарушение требований нормативных документов в строительстве, работы без разрешения, а также за эксплуатацию зданий без разрешения на ввод, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Главгосстройнадзором 2-3 сентября по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 5,298 миллиона рублей», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 12 постановлений на 906 тысяч рублей, пять постановлений на 25 тысяч рублей за строительство без разрешения, семь постановлений на 1,546 миллиона рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, одно постановление за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 1 тысячу рублей.

Также управление выдало застройщикам два постановления на 400 тысяч рублей за нарушение проектной декларации и информационной открытости и три постановления на 150 тысяч рублей за нарушения в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков.

Кроме того, они получили четыре постановления на 200 тысяч рублей за непредоставление документов в Главгосстройнадзор по запросу или предоставление недостоверных сведений, 15 постановлений на 1,82 миллиона рублей за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений, пять постановлений на 250 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

В отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, одной компании назначено наказание в виде предупреждения.