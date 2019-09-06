РИАМО - 6 сен. Праздничная программа с участием популярных российских исполнителей, посвященная 872-летию Москвы, будет проходить на Поклонной горе в течение 7 и 8 сентября, также концерты организуют на окружных площадках столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

«В концертных программах, подготовленных департаментом культуры города Москвы совместно с радиостанциями «Дорожное радио» и «Русский хит», примут участие всеми любимые популярные артисты, встреча с которыми будет приятна людям разных поколений. Такие мероприятия для всей семьи стали уже традиционными на Поклонной горе», - говорится в сообщении.

Семейные прогулки в праздничные дни можно будет совершить и на окружные площадки города — в парке «Печатники», на улице Щорса, где также будут представлены мероприятия, интересные для взрослых и детей.

«Поклонная гора — одно из самых популярных мест празднования в Москве. 7 сентября с 13:00 до 15:00 здесь пройдет праздничная программа с участием артистов «Москонцерта». С 15:00 до 17:00 — концерт с участием молодых творческих коллективов и исполнителей», - уточняется в матреиале.

На сцену выйдут финалисты конкурса «Лайн-ап #Моспродюсер | День города»: Гринго, Lebeda, Апрелия, Иван Харитонов и Мышь.

Всеми любимые артисты отечественной эстрады будут выступать на площадке, расположенной на Главной аллее Поклонной горы: Тамара Гвердцители, Витас, Марк Тишман, Родион Газманов, Настя Макеева, Анита Цой, Денис Клявер, Глеб Матвейчук, Юлия Ковальчук, Жасмин, группа «Ярмарка», Варвара, Алексей Воробьев, Катя Лель, Ксения Дежнева, Дина Гарипова и другие.

8 сентября в вечернем концерте выступят артисты: Звонкий, Мари Краймбрери, Глюкоза, Альбина Джанабаева, Иракли, Согдиана, Анита Цой, Шура, NOLA, Саша Иванов.

День города всей семьей можно будет отметить на окружных площадках города. В парке «Печатники» (улица Кухмистерова, 40) 7 сентября с 13:00 до 18:00 и 8 сентября с 15:00 до 17:00 на площадке выступят артисты и творческие коллективы.

7 сентября в течение вечера будут чередоваться выступления артистов — вокального проекта «Классика жанра» (18:00-18:30), группы «Маяковский» (18:30-19:00), а также популярных российских певцов — Алексея Чумакова (19:00 — 19:40), Родиона Газманова (19:40-20:20) и Валерии (20:20-21:00).

8 сентября праздник продолжится парадом сольных исполнений — Ксении Дежневой (17:00-17:30), Дины Гариповой (17:30-18:00), Ирины Дубцовой (18:00-18:40), Дениса Майданова (18:40-19:20) и Кристины Орбакайте (19:20-20:00).

В Западном округе (на улице Щорса, дом 6) 7 сентября с 13:00 до 18:00 и 8 сентября с 15:00 до 17:00 на площадке выступят артисты и творческие коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры города. 7 сентября вечером выступят Данте (18:00-18:30), группа «Интонация» (18:30-19:00), Диана Гурцкая (19:00-19:40), группа «Маяковский» (19:40-20:20), Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» (20:20-21:00).

8 сентября на сцену выйдут Алексей Гоман (17:00-17:30), группа «Пятеро» (17:30-18:00), Клава Кока (18:00 — 18:40), Кравц (18:40-19:20) и группа «Градусы» (19:20-20:00).

Кроме того, в Западном округе (Сколковское шоссе, дом 2) 7 сентября пройдут концерты Паши Руденко (18:00-18:30), группы Vougal (18:30-19:00), Натана (19:00-19:40), Ирины Дубцовой (19:40-20:20) и Александра Буйнова (20:20-21:00). 8 сентября выступят Этери Бериашвили (17:00-17:30), Вахтанг (17:30-18:00), Quest Pistols Show (18:00-18:30), Андрей Гризли (18:30-19:00), Алексей Воробьев (19:00-19:30) и Полина Гагарина (19:30-20:00).

Как пройдет День города‑2019 в Москве: парк Политеха, юбилей ВДНХ на Тверской и фейерверки>>