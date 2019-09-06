РИАМО - 6 сен. В Одинцове организаторы электронного аукциона на проведение ремонтных работ в зданиях центра эстетического воспитания допустили нарушения, незаконно отклонив заявку на участие одного из подрядчиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Хозяевами аукциона выступили Одинцовский центр эстетического воспитания и центр муниципальных закупок Одинцовского городского округа Московской области. Они устроили конкурс на выполнение работ по ремонту актового зала, аудитории многоцелевого назначения и кабинетов, а также работ по адаптации для маломобильных групп населения. ООО «Прогресс» подало заявку на участие, но она была отклонена, в связи с чем компания пожаловалась в подмосковное УФАС России.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу о неправомерности действий Учреждений и признало жалобу ООО «Прогресс» обоснованной», — говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало Одинцовскому центру эстетического воспитания и центру муниципальных закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.